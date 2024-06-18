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Десантники за допомогою вітчизняного дрона уразили російський ЗРК "Тор М2" (відео)

Архівне фото: ЗСУ уразили російський ЗРК "Тор М2" (Facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України за допомогою вітчизняного дрона змогли вразити російський ЗРК "Тор М2", який може збивати літаки. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Зазначається, що це результат роботи десантників 77-ї бригади. 

Оператори підрозділу ударних дронів змогли здійснити успішне ураження російського всепогодного тактичного зенітного ракетного комплексу "Тор М2". Ураження завдали за допомогою дрона, який має дальній радіус дії. 

"Що важливо, цей тип БПЛА - вітчизняного виробництва. Україна розвиває цей напрямок, і таких ударів ставатиме більше", - додали військові.

ЗРК "Тор М2"

Зенітний ракетний комплекс малої дальності призначений для ураження літаків, гелікоптерів, крилатих, протирадіолокаційних та інших керованих ракет, планованих і керованих авіабомб і безпілотних літальних апаратів у межах зони ураження комплексу в умовах інтенсивної вогневої та радіо-оптико-електронної протидії в будь-яких метеоумовах вдень і вночі.

Бойова машина "Тор М2" є всепогодним автономним мобільним бойовим засобом, що має високу прохідність, підвищену вогневу міць та ефективний завадозахищений захист, малий час приведення у бойову готовність, малий час реакції від моменту виявлення цілі до пуску ракети, високу вірогідність ураження цілей, які летять у зоні ураження у широкому інтервалі можливих швидкостей і висот польоту. 

Втрати окупантів

Російські війська зазнають значних втрат під час війни проти України. Для цього ЗСУ використовують різні засоби ураження, зокрема й дрони, які останнім часом стали активно виробляти в Україні.

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що воїни за добу ліквідували ще 1230 російських окупантів, отже, загальні втрати армії ворога в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення становлять уже близько 528 620 солдатів.

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