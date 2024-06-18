Десантники за допомогою вітчизняного дрона уразили російський ЗРК "Тор М2" (відео)

Зазначається, що це результат роботи десантників 77-ї бригади.

Оператори підрозділу ударних дронів змогли здійснити успішне ураження російського всепогодного тактичного зенітного ракетного комплексу "Тор М2". Ураження завдали за допомогою дрона, який має дальній радіус дії.

"Що важливо, цей тип БПЛА - вітчизняного виробництва. Україна розвиває цей напрямок, і таких ударів ставатиме більше", - додали військові.

ЗРК "Тор М2"

Зенітний ракетний комплекс малої дальності призначений для ураження літаків, гелікоптерів, крилатих, протирадіолокаційних та інших керованих ракет, планованих і керованих авіабомб і безпілотних літальних апаратів у межах зони ураження комплексу в умовах інтенсивної вогневої та радіо-оптико-електронної протидії в будь-яких метеоумовах вдень і вночі.

Бойова машина "Тор М2" є всепогодним автономним мобільним бойовим засобом, що має високу прохідність, підвищену вогневу міць та ефективний завадозахищений захист, малий час приведення у бойову готовність, малий час реакції від моменту виявлення цілі до пуску ракети, високу вірогідність ураження цілей, які летять у зоні ураження у широкому інтервалі можливих швидкостей і висот польоту.