Десантники с помощью отечественного дрона поразили российский ЗРК "Тор М2" (видео)

Отмечается, что это результат работы десантников 77-й бригады.

Операторы подразделения ударных дронов смогли осуществить успешное поражение российского всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса "Тор М2". Поражение нанесли с помощью дрона, который имеет дальний радиус действия.

"Что важно, этот тип БПЛА - отечественного производства. Украина развивает это направление, и таких ударов будет становиться больше", - добавили военные.

ЗРК "Тор М2"

Зенитный ракетный комплекс малой дальности предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планируемых и управляемых авиабомб и беспилотных летательных аппаратов в пределах зоны поражения комплекса в условиях интенсивного огневого и радио-оптико-электронного противодействия в любых метеоусловиях днем и ночью.

Боевая машина "Тор М2" является всепогодным автономным мобильным боевым средством, которое имеет высокую проходимость, повышенную огневую мощь и эффективную помехозащищенную защиту, малое время приведения в боевую готовность, малое время реакции от момента обнаружения цели до пуска ракеты, высокую вероятность поражения целей, летящих в зоне поражения в широком интервале возможных скоростей и высот полета.