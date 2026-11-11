"Десь знайшли порозуміння": Мединський зробив заяву про підсумки переговорів в Абу-Дабі

"РФ вважає правильним поставити питання про те, що станеться з безпекою після неминучого завершення конфлікту в Україні", - сказав він.

Мединський підкреслив, що світ потребує справедливої системи безпеки, яка не завдаватиме шкоди жодній країні.

"Систему безпеки в Європі потрібно "лікувати" в цілому, "пластиром не обійдешся", - додав він.

Помічник диктатора також повідомив, що представники РФ не спілкувались в Абу-Дабі з європейцями. Він додав, що "їхній статус тут неясний".