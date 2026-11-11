"РФ считает правильным задать вопрос о том, что произойдет с безопасностью после неизбежного завершения конфликта в Украине", - сказал он.

Мединский подчеркнул, что мир нуждается в справедливой системе безопасности, которая не будет наносить ущерб ни одной стране.

"Систему безопасности в Европе нужно "лечить" в целом, "пластырем не обойдешься", - добавил он.

Помощник диктатора также сообщил, что представители РФ не общались в Абу-Даби с европейцами. Он добавил, что "их статус здесь неясен".