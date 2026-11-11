"Где-то нашли взаимопонимание": Мединский сделал заявление об итогах переговоров в Абу-Даби

Тема европейской системы безопасности на переговорах в Абу-Даби была центральной. В некоторых вопросах стороны смогли добиться взаимопонимания.
Об этом заявил помощник российского диктатора Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"РФ считает правильным задать вопрос о том, что произойдет с безопасностью после неизбежного завершения конфликта в Украине", - сказал он.
Мединский подчеркнул, что мир нуждается в справедливой системе безопасности, которая не будет наносить ущерб ни одной стране.
"Систему безопасности в Европе нужно "лечить" в целом, "пластырем не обойдешься", - добавил он.
Помощник диктатора также сообщил, что представители РФ не общались в Абу-Даби с европейцами. Он добавил, что "их статус здесь неясен".
Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что основными темами первого дня переговоров в Абу-Даби были будущая архитектура безопасности и гарантии безопасности для Европы, Украины и РФ. Также обсуждалась возможность проведения большого обмена пленными.
Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что во время второго дня переговоров будут обсуждаться прекращение огня, энергетическая безопасность и ситуация в Черном море.