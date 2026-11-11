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"Где-то нашли взаимопонимание": Мединский сделал заявление об итогах переговоров в Абу-Даби

13:37 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Где-то нашли взаимопонимание": Мединский сделал заявление об итогах переговоров в Абу-Даби Фото: переговоры в Абу-Даби (пресс-служба СВР)
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Тема европейской системы безопасности на переговорах в Абу-Даби была центральной. В некоторых вопросах стороны смогли добиться взаимопонимания.

Об этом заявил помощник российского диктатора Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"РФ считает правильным задать вопрос о том, что произойдет с безопасностью после неизбежного завершения конфликта в Украине", - сказал он.

Мединский подчеркнул, что мир нуждается в справедливой системе безопасности, которая не будет наносить ущерб ни одной стране.

"Систему безопасности в Европе нужно "лечить" в целом, "пластырем не обойдешься", - добавил он.

Помощник диктатора также сообщил, что представители РФ не общались в Абу-Даби с европейцами. Он добавил, что "их статус здесь неясен".

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что основными темами первого дня переговоров в Абу-Даби были будущая архитектура безопасности и гарантии безопасности для Европы, Украины и РФ. Также обсуждалась возможность проведения большого обмена пленными.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что во время второго дня переговоров будут обсуждаться прекращение огня, энергетическая безопасность и ситуация в Черном море.

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