ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держзрадників позбавлять нагород та пільг: деталі урядового законопроекту

Новость на русском →
Україна, Субота 11 лютого 2023 13:22
Держзрадників позбавлять нагород та пільг: деталі урядового законопроекту Фото: уряд пропонує спростити процедуру позбавлення державних нагород (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради проект змін до закону "Про державні нагороди України" щодо вдосконалення окремих положень з метою реалізації санкційної політики. Процедуру позбавлення нагород пропонується спростити.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на проект 8407-2.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зараз позбавлення державних нагород здійснюється президентом України лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.

Документом пропонується встановити, що президент може позбавити нагород на підставі рішення суду про визнання нагородженого винним у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В уряді наголошують, що злочині проти основ національної безпеки (державна зрада, диверсія, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційна діяльність тощо) передбачають відповідальність, установлену для особливо тяжких злочинів.

Ще однією підставою для рішення президента може ведення РНБО санкцій проти особи у вигляді позбавлення державних нагород.

Згідно з проектом, особа, позбавлена державної нагороди, втрачає право на пільги, передбачені для нагороджених осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в уряді пропонують позбавити пенсій держзрадників та колаборантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм