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Госизменников лишат наград и льгот: детали правительственного законопроекта

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 13:22
Госизменников лишат наград и льгот: детали правительственного законопроекта Фото: правительство предлагает упростить процедуру лишения государственных наград (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес в Верховную раду проект изменений в закон "О государственных наградах Украины" по усовершенствованию отдельных положений с целью реализации санкционной политики. Процедуру лишения наград предлагается упростить.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на проект 8407-2 .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас лишение государственных наград осуществляется президентом Украины только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда.

Документом предлагается установить, что президент может лишить наград на основании решения суда о признании награжденного виновным в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

В правительстве отмечают, что преступления против основ национальной безопасности (государственная измена, диверсия, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационная деятельность и т.п.) предусматривают ответственность, установленную для особо тяжких преступлений.

Еще одним основанием для решения президента может ведение СНБО санкций против лица в виде лишения государственных наград.

Согласно проекту, лицо, лишенное государственной награды, теряет право на льготы, предусмотренные для награжденных лиц.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в правительстве предлагают лишить пенсий госизменников и коллаборантов.

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