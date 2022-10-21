В держзраді підозрюють десять екс-поліцейських у Харківській області (фото)

"Після окупації регіону військами Російської Федерації, окремі правоохоронці вступити на службу до новостворених незаконних правоохоронних органів окупантів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, вони здійснювали чергування на блок-постах, проводили обшуки у своїх колишніх колег та їхніх родичів, а також "віджимали" речі у місцевих мешканців.

Проте, після успішного контрнаступу ЗСУ колишні поліцейські втекли на територію Росії та залишили свою форму, символіку окупаційних військ РФ, зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення.

Екс-поліцейським повідомили про підозру у державній зраді, за що їм загрожує довічне ув'язнення.