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В держзраді підозрюють десять екс-поліцейських у Харківській області (фото)

Фото: В держзраді підозрюють десять екс-поліцейських у Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці підозрюють десять колишніх поліцейських у державній зраді, оскільки під час окупації частини Харківської області вони перейшли на бік окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"Після окупації регіону військами Російської Федерації, окремі правоохоронці вступити на службу до новостворених незаконних правоохоронних органів окупантів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, вони здійснювали чергування на блок-постах, проводили обшуки у своїх колишніх колег та їхніх родичів, а також "віджимали" речі у місцевих мешканців.

Проте, після успішного контрнаступу ЗСУ колишні поліцейські втекли на територію Росії та залишили свою форму, символіку окупаційних військ РФ, зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення.

Екс-поліцейським повідомили про підозру у державній зраді, за що їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше екс-поліцейські з Вовчанська втекли, кинувши свою російську форму та зброю.

Також у Вовчанську затримали поплічника окупантів, відомого у кримінальних колах.

Раніше українським правоохоронцям вдалося затримати окупанта, який після звільнення частини Харківської області ховався у лісі під Вовчанськом.

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