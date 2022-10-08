Екс-поліцейські з Вовчанська втекли, кинувши свою російську форму та зброю (фото)

Правоохоронці продовжують проводити стабілізаційні заходи у деокупованому Вовчанську (Харківська область). Натепер їм вдалося знайти російську форму для поліцейських-зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР .

"Працівники ДБР встановили десять правоохоронців, які під час тимчасової окупації міста погодились працювати на ворога. Тікаючи, вони залишили по собі лише російську форму та амуніцію", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, правоохоронці провели 16 обшуків за місцем проживання правоохоронців, виявили та вилучили:

формений одяг поліції РФ;

символіку окупаційних військ РФ;

георгіївські стрічки;

пропагандистські газети;

комп’ютерну техніку;

флеш-накопичувачі;

зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення тощо.

Наразі тривають слідчі дії, у тому числі вживаються заходи щодо затримання зрадників. Також додатково правоохоронці планують оголосити підозри у державній зраді колишнім українським поліцейським, за що їм буде загрожувати довічне довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.