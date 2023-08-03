Держзрада та незаконне збагачення: НАБУ і САП завершили розслідування проти Деркача

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо народного депутата України III-IX скликань Андрія Деркача, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

САП та НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

Слідство встановило, що народний депутат упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

Зазначено, що гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Зважаючи на те, що Деркач переховується від слідства, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування.

Розслідування проти Деркача

Нагадаємо, 27 жовтня 2022 року Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував тоді ще парламентаря Андрія Деркача. Його підозрюють у тому, що він за період з 2019 по 2022 рік отримав понад півмільйона доларів від росіян за підривну діяльність проти України. При цьому ще у вересні 2022 року Деркача оголошували у розшук. У травні президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкції проти 37 осіб. До списку потрапив і колишній народний депутат Андрій Деркач.