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Росіяни продовжують підготовку до "виборів" в окупації, формують виборчі дільниці, - ЦНС

Середа 21 лютого 2024 16:52
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Росіяни продовжують підготовку до "виборів" в окупації, формують виборчі дільниці, - ЦНС Фото: росіяни продовжують підготовку до "виборів" в окупації, формують виборчі дільниці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни продовжують підготовку до проведення так званих "виборів" президента на тимчасово окупованих територіях. Формують "дільничні виборчі комісії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Одним із головних завдань для окупаційних адміністрацій - завершення формування "дільничних виборчих комісій", для реалізації так званого голосування, яке має пройти у березні цього року. В основному, окупанти розміщують свої “виборчі комісії" у приміщеннях, які належать закладам освіти", - пише пресслужба.

Також росіяни розглядають можливість реалізації "мобільних дільниць", які виїжджатимуть у визначені райони для проведення "голосувань".

Вибори президента в Росії

У Росії так звані вибори президента заплановані на березень 2024 року. Вони триватимуть аж три дні - з 15 по 17 березня.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна.

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