ua en ru
Нд, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Держцентрі зайнятості назвали сферу з найбільшим дефіцитом кадрів

Неділя 23 лютого 2025 11:03
UA EN RU
У Держцентрі зайнятості назвали сферу з найбільшим дефіцитом кадрів Ілюстративне фото: у яких сферах найбільший дефіцит кадрів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У 2024 році найбільший кадровий дефіцит в Україні спостерігався у сфері освіти. Там бракувало близько 25 тисяч працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними центру, на другому місці за нестачею кадрів опинилася переробна промисловість із 9 тисячами відкритих вакансій, а третю позицію зайняла сфера розміщення та харчування, де не вистачало 3 тисяч працівників.

"Основними причинами кадрового дефіциту є скорочення пропозиції робочої сили через воєнні дії, міграцію населення, мобілізацію чоловіків і жінок. Значні зміни в економіці призводять до загострення структурного безробіття. У багатьох професіях спостерігається гостра нестача фахівців, при цьому наявні шукачі роботи часто не мають необхідних навичок", - заявив заступник директора Державного центру зайнятості Станіслав Павленко.

За його словами, через мобілізацію чоловіків зростає кількість вакансій на традиційно чоловічих посадах.

"Якщо до початку війни жінки становили 55% серед безробітних, то нині їхня частка збільшилася до 81%", - зазначив Павленко.

Станом на січень 2025 року найбільший дефіцит кадрів знову зафіксовано у сфері освіти, де бракувало 1,5 тисячі працівників, зокрема 800 - у дошкільній освіті.

За даними на 19 лютого 2025 року, на ресурсі "Єдиний портал вакансій", що об’єднує дані Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів пошуку роботи, було опубліковано 217 тисяч вакансій. Середня заробітна плата у розміщених вакансіях становила 23 тисячі гривень, повідомили у центрі.

Нагадаємо, Міноборони визначило найпопулярніші спеціальності, на які через платформу "Резерв+" найчастіше відгукуються охочі приєднатися до Сил оборони. Серед них - штабна робота, оператори дронів, IT-фахівці, транспортні спеціальності та піхота.

Раніше ми розповідали про топ-10 вакансій у Нацгвардії. Детальний огляд доступних пропозицій та умов можна знайти в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, українці віком від 18 до 24 років можуть укласти контракт із Силами оборони. Серед доступних посад: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Центр зайнятості Робота в Україні
NEWS
РФ випустила по Україні балістику і рекордну кількість дронів. Скільки збила ППО
РФ випустила по Україні балістику і рекордну кількість дронів. Скільки збила ППО
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні