У Держцентрі зайнятості назвали сферу з найбільшим дефіцитом кадрів

У 2024 році найбільший кадровий дефіцит в Україні спостерігався у сфері освіти. Там бракувало близько 25 тисяч працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними центру, на другому місці за нестачею кадрів опинилася переробна промисловість із 9 тисячами відкритих вакансій, а третю позицію зайняла сфера розміщення та харчування, де не вистачало 3 тисяч працівників.

"Основними причинами кадрового дефіциту є скорочення пропозиції робочої сили через воєнні дії, міграцію населення, мобілізацію чоловіків і жінок. Значні зміни в економіці призводять до загострення структурного безробіття. У багатьох професіях спостерігається гостра нестача фахівців, при цьому наявні шукачі роботи часто не мають необхідних навичок", - заявив заступник директора Державного центру зайнятості Станіслав Павленко.

За його словами, через мобілізацію чоловіків зростає кількість вакансій на традиційно чоловічих посадах.

"Якщо до початку війни жінки становили 55% серед безробітних, то нині їхня частка збільшилася до 81%", - зазначив Павленко.

Станом на січень 2025 року найбільший дефіцит кадрів знову зафіксовано у сфері освіти, де бракувало 1,5 тисячі працівників, зокрема 800 - у дошкільній освіті.

За даними на 19 лютого 2025 року, на ресурсі "Єдиний портал вакансій", що об’єднує дані Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів пошуку роботи, було опубліковано 217 тисяч вакансій. Середня заробітна плата у розміщених вакансіях становила 23 тисячі гривень, повідомили у центрі.