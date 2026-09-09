Держстат зафіксував мінімальну інфляцію: що подорожчало та подешевшало у серпні

У серпні 2026 року споживча інфляція в Україні становила лише 0,1% порівняно з липнем, тоді як у порівнянні з серпнем 2025 року – 8,1%. Найбільше за місяць подешевшали овочі та фрукти, водночас суттєво зросли ціни на паливо, транспорт, водопостачання та каналізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.
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Базова інфляція у серпні становила 0,5% порівняно з липнем та 8,1% у річному вимірі. З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 6,1%.
Згідно з Держстатом, у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,3%.
Найбільше за місяць подешевшали овочі – на 18,3%. Ціни на фрукти знизилися на 12%. Також на 0,6% подешевшало масло.
Одяг і взуття стали дешевшими на 2,5%. Зокрема, взуття подешевшало на 3,1%, а одяг – на 2,2%.
Водночас окремі продукти у серпні стали дорожчими. Найбільше серед продуктів зросли ціни на яйця – на 4%. Цукор подорожчав на 2,2%, риба та продукти з риби – на 1,6%.
Також зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, сири, хліб, макаронні вироби та кисломолочну продукцію. Зокрема, хліб подорожчав на 0,7%, макаронні вироби – також на 0,7%, а м’ясо та м’ясопродукти – на 0,9%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%. Тютюнові вироби подорожчали на 2,1%.
Найбільше зростання серед основних категорій у серпні зафіксували у транспортній сфері – ціни зросли на 4,4%. Паливо та мастила подорожчали на 8,1%.
Крім того, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті став дорожчим на 6,6%. Загалом транспортні послуги подорожчали на 5,8%.
Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у серпні зросли на 1,3%.
Основною причиною стало підвищення тарифів на водопостачання – на 16,8%, а також на каналізацію – на 16,7%.
Водночас тарифи на електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення у серпні не змінилися.
Дані Держстату наведені без урахування тимчасово окупованих Росією територій та частини територій, на яких ведуться або велися бойові дії.
Нагадаємо, за оцінками НБУ, через російські удари по логістичній інфраструктурі та перебудову маршрутів річна інфляція в Україні наприкінці 2026 року може додатково зрости на 0,4–0,6 відсоткового пункту.