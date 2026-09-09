Госстат зафиксировал минимальную инфляцию: что подорожало и подешевело в августе

Главное:

Инфляция в августе составила 0,1%, а в годовом исчислении – 8,1%.

Овощи подешевели на 18,3%, а фрукты – на 12%.

Цены на яйца выросли на 4%.

Топливо и масла подорожали на 8,1%.

Тарифы на водоснабжение выросли на 16,8%, а на канализацию – на 16,7%

Одежда и обувь подешевели на 2,5%.

Базовая инфляция в августе составила 0,5% по сравнению с июлем и 8,1% в годовом исчислении. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 6,1%.

Что больше подешевело

Согласно Госстату, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,3%.

Больше всего за месяц подешевели овощи – на 18,3%. Цены на фрукты снизились на 12%. Также на 0,6% подешевело масло.

Одежда и обувь стали дешевле на 2,5%. В частности, обувь подешевела на 3,1%, а одежда – на 2,2%.

Какие продукты подорожали

В то же время, отдельные продукты в августе стали дороже. Больше всего среди продуктов выросли цены на яйца – на 4%. Сахар подорожал на 2,2%, рыба и продукты из рыбы – на 1,6%.

Также выросли цены на мясо и мясопродукты, сыры, хлеб, макаронные изделия и кисломолочную продукцию. В частности, хлеб подорожал на 0,7%, макаронные изделия – на 0,7%, а мясо и мясопродукты – на 0,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,5%. Табачные изделия подорожали на 2,1%.

Топливо и транспорт резко подорожали

Наибольший рост среди основных категорий в августе был зафиксирован в транспортной сфере – цены выросли на 4,4%. Топливо и масла подорожали на 8,1%.

Кроме того, проезд в автодорожном пассажирском транспорте стал дороже на 6,6%. В целом, транспортные услуги подорожали на 5,8%.

Выросли тарифы на воду и канализацию

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в августе выросли на 1,3%.

Основной причиной стало повышение тарифов на водоснабжение – на 16,8%, а также канализацию – на 16,7%.

В то же время, тарифы на электроэнергию, природный газ, горячую воду и отопление в августе не изменились.

Данные Госстата приведены без учета временно оккупированных Россией территорий и территорий, на которых ведутся или велись боевые действия.