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Держстат оцінив зростання економіки України влітку 2024 року під час відключення світла

Україна, Середа 25 вересня 2024 15:20
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Держстат оцінив зростання економіки України влітку 2024 року під час відключення світла Фото: економіка України зросла на 3,7% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку валового внутрішнього продукту України (ВВП) за другий квартал 2024 року. Зростання сповільнилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП зріс на 3,7%. Це нижче зростання у першому кварталі, коли економіка зросла на 6,5%.

Держстат оцінив зростання економіки України влітку 2024 року під час відключення світла

Прогнози зростання економіки України

Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2024 року економіка України зросла на 6,5%.

Економіка України загальмувала у другому кварталі 2024 року через відключення світла. Мінекономіки оцінювало зростання економіки у травні на 3,7%, у червні на 1,6%, у липні на 2,7%. Тому Міністерство економіки погіршило очікування на зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%.

Крім того, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.

За прогнозом МВФ, у другому півріччі 2024 року очікується уповільнення економічного зростання України через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру та вплив війни на ринки праці. Зростання за підсумками року очікується на рівні 3%.

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ВВП Державна служба статистики
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