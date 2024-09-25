Госстат оценил рост экономики Украины летом 2024 года во время отключений света

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку валового внутреннего продукта Украины (ВВП) за второй квартал 2024 года. Рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП вырос на 3,7%. Это ниже роста в первом квартале, когда экономика выросла на 6,5%.

Прогнозы роста экономики Украины

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2024 года экономика Украины выросла на 6,5%.

Экономика Украины затормозила во втором квартале 2024 из-за отключений света. Минэкономики оценивало рост экономики в мае на 3,7%, в июне на 1,6%, в июле на 2,7%. Поэтому Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.

Кроме того, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.

По прогнозу МВФ, во втором полугодии 2024 года ожидается замедление экономического роста Украины из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру и влияние войны на рынки труда. Рост по итогам года ожидается на уровне 3%.