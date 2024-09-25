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Госстат оценил рост экономики Украины летом 2024 года во время отключений света

Украина, Среда 25 сентября 2024 15:20
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Госстат оценил рост экономики Украины летом 2024 года во время отключений света Фото: экономика Украины выросла на 3,7% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку валового внутреннего продукта Украины (ВВП) за второй квартал 2024 года. Рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП вырос на 3,7%. Это ниже роста в первом квартале, когда экономика выросла на 6,5%.

Госстат оценил рост экономики Украины летом 2024 года во время отключений света

Прогнозы роста экономики Украины

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2024 года экономика Украины выросла на 6,5%.

Экономика Украины затормозила во втором квартале 2024 из-за отключений света. Минэкономики оценивало рост экономики в мае на 3,7%, в июне на 1,6%, в июле на 2,7%. Поэтому Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.

Кроме того, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.

По прогнозу МВФ, во втором полугодии 2024 года ожидается замедление экономического роста Украины из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру и влияние войны на рынки труда. Рост по итогам года ожидается на уровне 3%.

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ВВП Государственная служба статистики
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