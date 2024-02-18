Госспецсвязи: атаку на украинские медиа совершили российские хакеры

Кибератака в воскресенье, 18 февраля, на ряд украинских медиа, в частности на издание "Украинская правда" и Liga.net, была осуществлена российскими хакерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины ( Госспецсвязи ).

В заявлении ведомства отмечается, что во время такой атаки на украинские СМИ вражеские хакеры разместили на их ресурсах фейковую информацию.

Кроме вышеназванных медиа, пострадали и другие издания.

"К Правительственной команде реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события CERT-UA уже обратились представители "Украинской правды", Liga.net, "Апострофа" и "Телеграфа", - говорится в сообщении.

Специалисты CERT-UA уже проводят исследование указанного инцидента, добавили в службе.

Что предшествовало

Ранее в воскресенье вечером стало известно, что неизвестные сломали аккаунт Украинской правды в Twitter и сайт Liga.net. Во время атаки на страницах издательств была изложена фейковая информация об Авдеевке, которую четыре месяца штурмовали российские захватчики.

Как заверили в издательствах, они не имеют отношения к опубликованным постам и заметили, что их страницы были сломаны неизвестными.

Кибератаки на Украине

Напомним, недавно была зафиксирована серия кибератак со стороны хакеров, во время которых злоумышленники рассылали в мессенджере Signal украинским военнослужащим сообщения с вредоносным программным обеспечением на тему рекрутинга в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ и Армию обороны Израиля.

Ранее VEON, материнская компания одного из двух крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" заявила, что массированная кибератака 12 декабря 2023 будет стоить ей примерно 3,6 млрд гривен (около 95 млн долларов).

В январе правоохранители в Украине зафиксировали фишинговые рассылки электронных писем якобы от имени СБУ. Таким образом россияне могут пытаться шпионить.

В начале февраля стало известно, что украинское государственное предприятие пострадало от кибератаки. В результате нее было поражено более 2000 компьютеров.

Также в декабре прошлого года стало известно, что хакерская группировка Sandworm, связанная с россиянами, в октябре 2022 года провела кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом.