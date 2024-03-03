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"Держслужбовці евакуюються з Херсону". В ЦПД попередили про нові вкиди росіян

Фото: в ЦПД попередили про нові вкиди росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія розпочала нову кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Розганяє фейки про, нібито, евакуацію держслужбовців з Херсону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом Росії" не відповідає дійсності", - пише ЦПД. 

Пресслужба пояснює, що Росія вдається до вкидів з метою спроби посилення паніки серед українців. Водночас у терористів немає ресурсів для наступу на Херсон. 

Ситуація на фронті 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, російські терористи активно штурмують на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), на фронті тривають позиційні бої на північний схід від Куп'янська, на Бахмутському напрямку, в районі Роботиного та Вербового. Зокрема ворог намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки

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