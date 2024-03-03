"Госслужащие эвакуируются из Херсона". В ЦПД предупредили о новых вбросах россиян

"Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из города Херсон перед "наступлением России" не соответствует действительности", - пишет ЦПД.

Пресс-служба объясняет, что Россия прибегает к вбросам с целью попытки усиления паники среди украинцев. В то же время у террористов нет ресурсов для наступления на Херсон.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские террористы активно штурмуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), на фронте продолжаются позиционные бои на северо-восток от Купянска, на Бахмутском направлении, в районе Роботино и Вербового. В частности враг пытается развить наступление к западу от Авдеевки.