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"Госслужащие эвакуируются из Херсона". В ЦПД предупредили о новых вбросах россиян

Фото: в ЦПИ предупредили о новых вбросах россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия начала новую кампанию по дезинформации относительно ситуации на юге Украины. Разгоняет фейки о, якобы, эвакуации госслужащих из Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

"Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из города Херсон перед "наступлением России" не соответствует действительности", - пишет ЦПД. 

Пресс-служба объясняет, что Россия прибегает к вбросам с целью попытки усиления паники среди украинцев. В то же время у террористов нет ресурсов для наступления на Херсон.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские террористы активно штурмуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), на фронте продолжаются позиционные бои на северо-восток от Купянска, на Бахмутском направлении, в районе Роботино и Вербового. В частности враг пытается развить наступление к западу от Авдеевки.

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