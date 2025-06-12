Госсекретарь США Рубио опубликовал поздравление с "днем России"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио поздравил россиян от "американского народа" с так называемым "днем России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

"Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить желание Соединенных Штатов конструктивно сотрудничать с Российской Федерацией для достижения длительного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между нашими странами", - добавил он.

В поздравлении Рубио заявил, что Штаты "остаются преданными поддержке российского народа, который продолжает строить свое стремление к лучшему будущему".

Попытки США остановить войну в Украине

В течение последних месяцев США провели ряд отдельных встреч с представителями России и Украины с целью урегулирования полномасштабной войны. Во время одной из встреч Вашингтон предложил Киеву введение полного прекращения огня, что Украина сразу поддержала. Зато в Кремле начали ныть и выдвигать собственные условия.

После этого Россия инициировала ряд так называемых "перемирий" на фронте, впрочем, ни разу не придерживалась режима прекращения огня и продолжала ночные обстрелы территории Украины.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, диктатор Владимир Путин ведет переговоры с Украиной только из-за угрозы новых санкций.

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