Держпром, "Санта" та Сухий фонтан. Який вигляд має центр Харкова після атаки КАБів (фото)

Ворог підступно атакував мільйонне місто з літаків близько 03:30. Спочатку росіяни влучили КАБом по 12-поверхівці на Салтівці. В будинку стався обвал з третього по перший поверх. Сталася невелика пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Також постраждали навколишні будинки та автівки, що були припарковані у дворі.

Постраждали 25 людей, серед них одне тримісячне немовля. Потерпілі у легкому та середньому стані, без важких. Госпіталізовані шестеро. Евакуювали з багатоповерхівки 30 людей, із них - 4 дітей. Розбір завалів ще триває.

Фото: в багатоповерхівці на Салтівці ще розбирають завали (t.me/synegubov)

"Рятувальники продовжують пошукову операцію. Вона була ускладнена постійними загрозами повторного удару. Через що доводилося припиняти тимчасово пошукову операцію", - розповів в ефірі телемарафону заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Два інші удари прийшлися на Шевченківський район, розташований у центрі міста.

"Це історичний район - центр міста, фактично район щільної забудови. Там пошкоджені магазини, виходи з метро, щонайменше 6 житлових багатоповерхівок", - зазначив Іванов.

За словами мера міста Ігоря Терехова, у центрі сталося влучання біля дитячого супермаркету. Місцеві ЗМІ пишуть, що йдеться про "приліт" авіабомби у величезну березу біля магазину "Антошка" на Науковій.

Поряд значно пошкоджені виходи з метро. Станція "Наукова", що буквально під місцем вибуху, вціліла, але потрощені усі наземні виходи підземки - два дуже сильно, повідомив Терехов.

Фото: у Харкові внаслідок обстрілу біля метро "Наукова" пошкоджено будівлі та закрито три виходи (t.me/dumka_media, t.me/nakipelovo)

Прямо біля виходу з метро розташований McDonald's, який також зазнав пошкоджень. Голова Харківської ОВА показав, який вигляд має наразі заклад швидкого харчування.

Фото: непрацюючий McDonald's біля станції метро "Наукова" у Харкові, який пошкоджений внаслідок російського обстрілу (t.me/synegubov)

Також одна з російських авіабомб вдарила по скверу на площі Свободи в Харкові. Йдеться про "приліт" біля "Сухого" фонтану у землю скверу між корпусами університету ХНУ імені Каразіна. Сам фонтан залишився неушкодженим.

Знову дуже суттєво постраждав Держпром - це чергова атака на історичну будівлю, символ міста Харкова.

В будівлі від вибухової хвилі вилетіли сотні вікон.

Фото: Держпром вдруге за два тижні пошкоджений через ворожу атаку (t.me/synegubov)

Кадр з вирвою неподалік Держпрому опублікував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Фото: вирва на площі Свободи у Харкові навпроти Держпрому (t.me/police_kh_region)

Також через ворожий обстріл частково постраждала новорічна композиція, яку встановили в центрі міста буквально вчора.

Як пишуть місцеві ЗМІ, лише вчора у сквері завершили монтувати новорічне підсвічування та включили для перевірки інсталяцію - гігантську фігуру Санта-Клауса, що світиться. При цьому раніше по Санті вже "прилітало", його відновлювали. Цього разу бомба впала в лічених метрах від інсталяції.