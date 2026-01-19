UA

Держкомпанії від завтра збільшать імпорт електрики: що це дасть людям

Ілюстративне фото: держкомпанії с завтра збільшать імпорт електрики (GettyImages)
Автор: Юрій Дощатов

Укрзалізниця, НАК "Нафтогаз України" ті інші держкомпанії з 20 січня мають намір збільшувати імпорт електроенергії на виконання рішення уряду про обов'язкову її закупку у постачальників з ЕС в обсязі 50% від споживання.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на джерела в держкомпаніях.

"Компанії вже почали контрактувати більший обсяг електроенергії", - сказав співрозмовник видання.

Раніше держкомпанії теж імпортували електроенергію, але не в таких обсягах.

Нарощуванню імпорту сприятиме і збільшення НКРЕКП прайс-кепів для цього на нічний період до 15 тис. гривень за МВт/год.

Збільшення імпорту електроенергії держкомпаніями дасть можливість вивільнити додаткову електроенергію внутрішній генерації для подачі населенню.

Також, по інформації РБК-Україна, вдалося майже в два рази збільшити потенційні обсяги імпорту електроенергії в пікові періоди, як і раніше в середньому складали 1 ГВт.

Але проблемою залишається можливість передачі ресурсу з західної частини України на решту території через пошкодження інфраструктурі.

 

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що "Укренерго" було визначено перелік невідкладних завдань для стабілізації енергосистеми та скорочення тривалості відключень електроенергії в регіонах із найбільш складною ситуацією.

Зокрема, серед пріоритетів - збільшення технічних можливостей для імпорту електроенергії в Україну.

