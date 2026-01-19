RU

Экономика

Госкомпании завтра увеличат импорт электричества: что это даст людям

Иллюстративное фото: госкомпании с завтра увеличат импорт электричества (GettyImages)
Автор: Юрий Дощатов

Укрзализныця, НАК "Нафтогаз Украины" и другие госкомпании с 20 января намерены увеличивать импорт электроэнергии во исполнение решения правительства об обязательной ее закупке у поставщиков из ЭС в объеме 50% от потребления.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на источники в госкомпаниях.

"Компании уже начали контрактовать больший объем электроэнергии", - сказал собеседник издания.

Ранее госкомпании тоже импортировали электроэнергию, но не в таких объемах.

Наращиванию импорта будет способствовать и увеличение НКРЭКУ прайс-кепов для этого на ночной период до 15 тыс. гривен за МВт/ч.

Увеличение импорта электроэнергии госкомпаниями даст возможность высвободить дополнительную электроэнергию внутренней генерации для подачи населению.

Также, по информации РБК-Украина, удалось почти в два раза увеличить потенциальные объемы импорта электроэнергии в пиковые периоды, по-прежнему в среднем составлявшие 1 ГВт.

Но проблемой остается возможность передачи ресурса с западной части Украины на остальную территорию из-за повреждения инфраструктуры.

 

 

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что "Укрэнерго" был определен перечень неотложных задач для стабилизации энергосистемы и сокращения продолжительности отключений электроэнергии в регионах с наиболее сложной ситуацией.

В частности, среди приоритетов - увеличение технических возможностей для импорта электроэнергии в Украину.

