ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Відключення стануть коротшими: Шмигаль розкрив план дій для "Укренерго"

Україна, Понеділок 19 січня 2026 10:40
UA EN RU
Відключення стануть коротшими: Шмигаль розкрив план дій для "Укренерго" Фото: Денис Шмигаль (facebook.com dshmyhal)
Автор: Наталія Кава

Для "Укренерго" було визначено перелік невідкладних завдань для стабілізації енергосистеми та скорочення тривалості відключень електроенергії в регіонах із найбільш складною ситуацією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, поставлені завдання мають дозволити зменшити час знеструмлень там, де дефіцит електроенергії є найбільшим.

Імпорт електроенергії з ЄС

Серед пріоритетів - збільшення технічних можливостей для імпорту електроенергії в Україну.

Очікуються швидкі результати щодо розвитку міждержавних інтерконекторів на кордонах з країнами Європейського Союзу, що дозволить наростити обсяги постачання електроенергії з-за кордону.

Посилення передачі електроенергії із Заходу на Схід

Окремий блок завдань стосується реалізації проєктів для покращення передачі електроенергії із західних регіонів у східні.

Йдеться як про ремонти, так і про розбудову мережі, щоб ефективно використовувати згенеровану та імпортовану електроенергію саме в регіонах з найбільшим дефіцитом.

За словами міністра, це має дозволити зменшити тривалість відключень у найбільш проблемних областях.

Менше бюрократії та швидші рішення

Також сторони домовилися зменшити кількість звітності та бюрократичних процедур завдяки вже впровадженим цифровим програмам та інструментам.

Це має прискорити ухвалення антикризових рішень в умовах складної ситуації в енергосистемі.

Швидкі ремонти біля фронту та захист підстанцій

Спільно з Державною спеціальною службою транспорту опрацьовуються підходи до оперативного ремонту та відновлення електромереж і підстанцій у прифронтових районах.

Окремо опрацьовується питання захисту підстанцій - як спеціальними укриттями, так і засобами РЕБ та ППО.

Підключення альтернативної генерації

Ще один напрям - максимальне спрощення підключення розподіленої генерації: когенераційних установок і потужних генераторів.

Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, насамперед у найбільш енергодефіцитних регіонах.

"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей", - заявив Шмигаль.

Що з енергетикою в Україні

14 січня президент Володимир Зеленський заявив, що через масштабні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні було ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетичній сфері.

Вже 16 січня Кабінет міністрів затвердив оновлені правила, які передбачають можливість пом’якшення комендантської години в окремих населених пунктах та громадах, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Для Києва ці норми вже почали діяти. Більше про нові правила у столиці - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Відключеня світла Денис Шмигаль Міненерго
Новини
Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ на 19 січня
Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ на 19 січня
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу