Відключення стануть коротшими: Шмигаль розкрив план дій для "Укренерго"

Для "Укренерго" було визначено перелік невідкладних завдань для стабілізації енергосистеми та скорочення тривалості відключень електроенергії в регіонах із найбільш складною ситуацією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, поставлені завдання мають дозволити зменшити час знеструмлень там, де дефіцит електроенергії є найбільшим.

Імпорт електроенергії з ЄС

Серед пріоритетів - збільшення технічних можливостей для імпорту електроенергії в Україну.

Очікуються швидкі результати щодо розвитку міждержавних інтерконекторів на кордонах з країнами Європейського Союзу, що дозволить наростити обсяги постачання електроенергії з-за кордону.

Посилення передачі електроенергії із Заходу на Схід

Окремий блок завдань стосується реалізації проєктів для покращення передачі електроенергії із західних регіонів у східні.

Йдеться як про ремонти, так і про розбудову мережі, щоб ефективно використовувати згенеровану та імпортовану електроенергію саме в регіонах з найбільшим дефіцитом.

За словами міністра, це має дозволити зменшити тривалість відключень у найбільш проблемних областях.

Менше бюрократії та швидші рішення

Також сторони домовилися зменшити кількість звітності та бюрократичних процедур завдяки вже впровадженим цифровим програмам та інструментам.

Це має прискорити ухвалення антикризових рішень в умовах складної ситуації в енергосистемі.

Швидкі ремонти біля фронту та захист підстанцій

Спільно з Державною спеціальною службою транспорту опрацьовуються підходи до оперативного ремонту та відновлення електромереж і підстанцій у прифронтових районах.

Окремо опрацьовується питання захисту підстанцій - як спеціальними укриттями, так і засобами РЕБ та ППО.

Підключення альтернативної генерації

Ще один напрям - максимальне спрощення підключення розподіленої генерації: когенераційних установок і потужних генераторів.

Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, насамперед у найбільш енергодефіцитних регіонах.

"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей", - заявив Шмигаль.