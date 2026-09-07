Держкомпанія Китаю таємно передала Росії хімікати для виробництва дронів, - Politico

Видання пише, що документи, вивчені західними урядами, показує найбільш переконливі на сьогоднішній день докази того, що держкорпорація Китаю продовжує надавати допомогу компанії, яка перебуває під санкціями і входить до військово-промислового комплексу Кремля.

Судячи з публікації, йдеться про Jilin Chemical Fiber Group - велику китайську державну компанію, яка є одним із світових лідерів у виробництві сучасних хімічних та композитних матеріалів.

Так, згідно з транспортними та митними документами, китайська фірма замаскувала постачання 46 тонн хімікатів з вуглецевого волокна дочірньої компанії російського "Росатому" на початку цього року. Зокрема, ця корпорація розробляє ключові компоненти дронів-камікадзе.

Politico зазначає, що китайські компоненти вже давно витягуються з російських дронів по Україні. Проте документи, зібрані з російських джерел Українським центром безпеки та співробітництва, близьким до Кабміну України, вперше докладно описують, як китайська держкомпанія експортувала найважливіші для виробництва дронів компоненти безпосередньо до Росії.

За словами представника уряду США, спеціальний комітет Палати представників США щодо Китаю вивчив ці документи та визнав їх "справжніми".

Український чиновник розповів виданню, що Кабмін України також вивчив документи та підтвердив їхню справжність.

"Китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group не відповіла на численні запити щодо коментарів", - додало Politico.