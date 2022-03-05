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"Держись сильной": Илон Маск поддержал Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский предприниматель Илон Маск пожелал Украине держаться сильной в противостоянии с Россией. Бизнесмен выразил соболезнования "большим российским людям", которые этого не хотят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Илона Маска в Twitter.

"Держись сильной, Украина", - написал Илон Маск.

Предприниматель также выразил соболезнования "большим людям" России, которые этого не хотят.

Напомним, ранее Илон Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине.

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Илон МаскВойна России против Украины