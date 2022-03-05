"Тримайся сильною": Ілон Маск підтримав Україну

Американський підприємець Ілон Маск побажав Україні триматися сильною в протистоянні з Росією. Бізнесмен висловив співчуття "великим російським людям", які цього не хочуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ілона Маска в Twitter.

Підприємець також висловив співчуття "великим людям" Росії, які цього не хочуть.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск відповів на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні.

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