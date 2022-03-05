"Тримайся сильною": Ілон Маск підтримав Україну
Американський підприємець Ілон Маск побажав Україні триматися сильною в протистоянні з Росією. Бізнесмен висловив співчуття "великим російським людям", які цього не хочуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ілона Маска в Twitter.
"Тримайся сильною, Україно", - написав Ілон Маск.
Підприємець також висловив співчуття "великим людям" Росії, які цього не хочуть.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск відповів на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні.
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