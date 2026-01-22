У Держдумі РФ заборонили фотографувати депутатів за "навмисні погані кадри"

У російську Держдуму перестали пускати фотокореспондентів на засідання. У прес-службі парламенту зазначили, що балкон, де завжди працювали знімальники, призначений тільки для операторів федеральних телеканалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Напередодні такого рішення спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні публічно відчитав фотографів думського пулу, звинувативши їх у тому, що вони нібито навмисно намагаються "показати депутатів у поганому вигляді".

"Коли ви потрапляєте в найрізноманітніші ситуації, зверніть увагу, ми ніколи з вас не жартуємо, ніколи вас не ображаємо і не кепкуємо, просто кажучи. А коли ви з балкона берете, ловите моменти, але, напевно, ті моменти, які в житті і вашому присутні. Неправильно це", - заявив він.

Варто зазначити, що останнім часом багатьом росдепутатам дуже не подобалося, як вони "виходять на фотографіях". Нещодавно партія "Единая Россия" розіслала попередження своїм депутатам про присутність у залі засідань фотокореспондентів, закликавши пам'ятати про можливість потрапити на знімок крупним планом.

Примітно, що ще нещодавно, 28 грудня, В'ячеслав Володін висловив цим же фотокорам подяку, принагідно назвавши Держдуму Росії "найвідкритішим парламентом світу".