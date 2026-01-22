ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Госдуме РФ запретили фотографировать депутатов за "умышленные плохие кадры"

Четверг 22 января 2026 06:00
UA EN RU
В Госдуме РФ запретили фотографировать депутатов за "умышленные плохие кадры" Фото: депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В российскую Госдуму перестали пускать фотокорреспондентов на заседания. В пресс-службе парламента указали, что балкон, где всегда работали съемщики, предназначен только для операторов федеральных телеканалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Накануне такого решения спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании публично отчитал фотографов думского пула, обвинив их в том, что они якобы намеренно стараются "показать депутатов в плохом виде".

"Когда вы попадаете в самые разные ситуации, обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря. А когда вы с балкона берете, ловите моменты, но, наверное, те моменты, которые в жизни и вашей присутствуют. Неправильно это", - заявил он.

Стоит отметить, что в последнее время многим росдепутатам очень не нравилось, как они "выходят на фотографиях". Недавно партия "Единая Россия" разослала предупреждение своим депутатам о присутствии в зале заседаний фотокорреспондентов, призвав помнить о возможности попасть на снимок крупным планом.

Примечательно, что еще недавно, 28 декабря, Вячеслав Володин высказал этим же фотокорам благодарность, попутно назвав Госдуму России "самым открытым парламентом мира".

Напомним, еще в прошлом году украинский суд приговорил к 15 годам лишения свободы главу Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения в Украину.

Также сообщалось, что более 50 депутатов Российской Федерации заочно получили 15 лет тюрьмы. Они "помогали" российскому диктатору Владимиру Путину начать полномасштабную войну в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная дума РФ Российская Федерация Фотографы
Новости
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка