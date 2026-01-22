В Госдуме РФ запретили фотографировать депутатов за "умышленные плохие кадры"

В российскую Госдуму перестали пускать фотокорреспондентов на заседания. В пресс-службе парламента указали, что балкон, где всегда работали съемщики, предназначен только для операторов федеральных телеканалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Накануне такого решения спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании публично отчитал фотографов думского пула, обвинив их в том, что они якобы намеренно стараются "показать депутатов в плохом виде".

"Когда вы попадаете в самые разные ситуации, обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря. А когда вы с балкона берете, ловите моменты, но, наверное, те моменты, которые в жизни и вашей присутствуют. Неправильно это", - заявил он.

Стоит отметить, что в последнее время многим росдепутатам очень не нравилось, как они "выходят на фотографиях". Недавно партия "Единая Россия" разослала предупреждение своим депутатам о присутствии в зале заседаний фотокорреспондентов, призвав помнить о возможности попасть на снимок крупным планом.

Примечательно, что еще недавно, 28 декабря, Вячеслав Володин высказал этим же фотокорам благодарность, попутно назвав Госдуму России "самым открытым парламентом мира".