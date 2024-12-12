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В Україні заочно засудили до 15 років тюрми голову Держдуми РФ

Четвер 12 грудня 2024 15:37
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В Україні заочно засудили до 15 років тюрми голову Держдуми РФ Фото: голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні суд призначив 15 років позбавлення волі голові Державної думи федеральних зборів Росії В’ячеславу Володіну. Він брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як повідомляється, під час заочного судового засідання його визнано винним за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави).

За матеріалами справи, посадовець є довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна та брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Для цього 15 лютого 2022 року він поставив на голосування в сесійній залі постанову про звернення до Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Одночасно Володін публічно підтримав це рішення і забезпечив потрібну кількість "голосів" російських депутатів.

Згодом спікер держдуми РФ організував ратифікації так званого "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між кремлем і терористичними організаціями "Л/ДНР". Надалі Кремль використав "законодавчі ініціативи" Володіна для початку повномасштабної війни проти України.

Наразі посадовець продовжує виправдовувати тимчасове захоплення територій нашої держави та виступає на підтримку збройної агресії РФ. Про це він часто заявляє під час засідань Держдуми Росії та в ефірах кремлівських пропагандистів.

Зазначається, що оскільки засуджений перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що понад 50 депутатів Російської Федерації заочно отримали 15 років тюрми. Вони "допомагали" російському диктатору Володимиру Путіна розпочати повномасштабну війну в Україні.

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