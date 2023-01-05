У Держдумі РФ погрожують Німеччині "відповіддю" в разі вилучення російських активів

Також він згадав і про екс-канцлера Німеччини Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Франсуа Олланд. За словами Володіна, нібито вони "саботували мінські угоди" а також є "винуватцями конфлікту в Україні".

"Сьогодні німецький уряд вирішив перекласти проблеми, які створили їхні попередники на нашу країну. З цією метою планують вилучити російські активи на відновлення України. Щойно таке рішення відбудеться, ми маємо право на аналогічні дії щодо активів Німеччини та інших держав", - сказав Володін.

При цьому він цинічно згадав "норми міжнародного права", які сама ж РФ системно порушує.

"Це започаткує процес, коли всі держави ігноруватимуть міжнародне право, на свій розсуд забирати, що вважатимуть за потрібне", - видав чергову безглуздість Володін.

Нагадаємо, нещодавно інформаційне агенство Bloomberg писало, що Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України.

Додамо, станом на грудень в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб чи компаній з Росії на суму близько 5 млрд євро.

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