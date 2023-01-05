UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Держдумі РФ погрожують Німеччині "відповіддю" в разі вилучення російських активів

Фото: спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін (duma.gov/ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії традиційно взялися за погрози. Цього разу в Москві пригрозили Берліну "аналогічними діями", у разі вилучення німецькою владою заморожених активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Держдуми РФ В'ячеслава Володіна.

Також він згадав і про екс-канцлера Німеччини Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Франсуа Олланд. За словами Володіна, нібито вони "саботували мінські угоди" а також є "винуватцями конфлікту в Україні".

"Сьогодні німецький уряд вирішив перекласти проблеми, які створили їхні попередники на нашу країну. З цією метою планують вилучити російські активи на відновлення України. Щойно таке рішення відбудеться, ми маємо право на аналогічні дії щодо активів Німеччини та інших держав", - сказав Володін.

При цьому він цинічно згадав "норми міжнародного права", які сама ж РФ системно порушує.

"Це започаткує процес, коли всі держави ігноруватимуть міжнародне право, на свій розсуд забирати, що вважатимуть за потрібне", - видав чергову безглуздість Володін.

Нагадаємо, нещодавно інформаційне агенство Bloomberg писало, що Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України.

Додамо, станом на грудень в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб чи компаній з Росії на суму близько 5 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФМоскваБерлин