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В Госдуме РФ угрожают Германии "ответом" в случае изъятия российских активов

Фото: спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (duma.gov/ru)
Автор: Мария Кучерявец

В России традиционно взялись за угрозы. На этот раз в Москве пригрозили Берлину "аналогичными действиями", в случае изъятия германскими властями замороженных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Также он упомянул и об экс-канцлере Германии Ангеле Меркель и бывшем президенте Франции Франсуа Олланде. По словам Володина, якобы они "саботировали минские соглашения", а также являются "виновниками конфликта в Украине".

"Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы на восстановление Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия по активам Германии и других государств", - сказал Володин.

При этом он цинично упомянул "нормы международного права", которые сама же РФ системно нарушает.

"Это начнет процесс, когда все государства будут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что сочтут нужным", - выдал очередную бессмысленность Володин.

Напомним, недавно информационное агентство Bloomberg писало, что Германия готова арестовать российские активы для помощи в восстановлении Украины.

По состоянию на декабрь в Германии заморожены активы подсанкционных лиц или компаний из России на сумму около 5 млрд евро.

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