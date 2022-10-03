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Держдума РФ підтримала анексію окупованих територій України

Фото: Держдума підтримала анексію територій України (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Держдума Росії підтримала незаконну анексію окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Державна Дума проголосувала за так зване "приєднання до складу РФ" захоплених українських територій на позачерговому засіданні сьогодні, 3 жовтня.

Тепер незаконну анексію має підтримати Рада Федерації РФ. Раніше спікер верхньої палати Валентина Матвієнко заявила, що Радфед розгляне питання "приєднання" 4 жовтня.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що російські окупанти з 23 по 27 вересня організували незаконні "референдуми" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, сфабрикувавши результати.

Вже 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив анексію окупованих територій України. Цього ж дня глава Кремля із гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а також окупованих регіонів Запорізької та Херсонської областей підписали "договори" про анексію.

Вчора Конституційний суд РФ схвалив договори про "прийняття до складу РФ" окупованих територій України.

Тим часом світова спільнота заявила, що ніколи не визнає незаконної анексії українських територій. Низка країн вже відреагувала черговими санкціями в бік РФ.

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