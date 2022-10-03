Госдума РФ поддержала аннексию оккупированных территорий Украины

Государственная Дума проголосовала за так называемое "присоединение к составу РФ" захваченных украинских территорий на внеочередном заседании сегодня, 3 октября.

Теперь незаконную аннексию должен поддержать Совет Федерации РФ. Ранее спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что Совфед рассмотрит вопрос "присоединения" 4 октября.

Что этом предшествовало

Напомним, что российские оккупанты с 23 по 27 сентября организовали незаконные "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, сфабриковав результаты.

Уже 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. В этот же день глава Кремля с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных регионов Запорожской и Херсонской областей подписали "договора" об аннексии.

Вчера Конституционный суд РФ одобрил договоры о "принятии в состав РФ" оккупированных территорий Украины.

Тем временем мировое сообщество заявило, что никогда не признает незаконную аннексию украинских территорий. Ряд стран уже отреагировали очередными санкциями в сторону РФ.

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