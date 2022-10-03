RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госдума РФ поддержала аннексию оккупированных территорий Украины

Фото: Госдума поддержала аннексию территорий Украины (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Государственная Дума проголосовала за так называемое "присоединение к составу РФ" захваченных украинских территорий на внеочередном заседании сегодня, 3 октября.

Теперь незаконную аннексию должен поддержать Совет Федерации РФ. Ранее спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что Совфед рассмотрит вопрос "присоединения" 4 октября.

Что этом предшествовало

Напомним, что российские оккупанты с 23 по 27 сентября организовали незаконные "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, сфабриковав результаты.

Уже 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. В этот же день глава Кремля с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных регионов Запорожской и Херсонской областей подписали "договора" об аннексии.

Вчера Конституционный суд РФ одобрил договоры о "принятии в состав РФ" оккупированных территорий Украины.

Тем временем мировое сообщество заявило, что никогда не признает незаконную аннексию украинских территорий. Ряд стран уже отреагировали очередными санкциями в сторону РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная дума РФРоссийская Федерация