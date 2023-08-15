UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Держдепі засудили провокацію РФ щодо турецького судна: "Неприйнятна ескалація"

Фото: заступник представника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Державний департамент США засудив провокаційні дії флоту РФ щодо турецького суховантажного судна "Сукра Окан" у Чорному морі, який прямував до українського порту Ізмаїл, розцінивши як "неприйнятна ескалація".

Про це заявив представник Держдепу США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене", - зазначив чиновник на прес-брифінгу.

Заступник представника зовнішньополітичного відомства США нагадав, що, за даними Міністерства закордонних справ України, з моменту припинення участі РФ у Чорноморській зерновій ініціативі країна-агресор атакувала 26 об'єктів української портової інфраструктури та знищила понад 220 тисяч тонн зерна.

Представник Держдепу додав, що Вашингтон продовжує "уважно стежити за цією ситуацією".

"І ми, звичайно ж, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі стосовно українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у Чорному морі", - сказав він.

Пател наголосив, що РФ має "негайно знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи".

Провокація РФ у Чорному морі та інцидент із судном "Сукра Окан"

У Міноборони РФ 13 серпня заявили про те, що зупинили в Чорному морі іноземне судно, яке йшло до порту Ізмаїла на Одещині.

Разом з тим InformNapalm повідомило, що моряки "Сукра Окан" не підкорилися вимогам росіян зупинити хід, а просто тимчасово змінили курс у напрямку берега територіальних вод Туреччини.

МЗС України рішуче засудило провокаційні дії РФ щодо турецького суховантажного судна "Сукру Окан", і зазначило, що ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЧерное мореЧерноморский флот