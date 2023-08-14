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Загроза безпеці у Чорному морі. МЗС засуджує провокацію Росії щодо турецького судна

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Понеділок 14 серпня 2023 12:42
Загроза безпеці у Чорному морі. МЗС засуджує провокацію Росії щодо турецького судна Ілюстративне фото: МЗС засуджує провокацію Росії щодо турецького судна (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує провокативні дії Росії щодо турецького суховантажу "Сукру Окан", який прямував в порт Ізмаїла 13 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

"ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі", - сказано у заяві відомства.

МЗС висловлює підтримку та солідарність із Туреччиною як стратегічним партнером та закликає міжнародну спільноту вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій Росії, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі.

У міністерстві наголошують, що Росія має бути позбавлена можливості блокувати міжнародні маршрути в Чорному морі, зокрема до українських морських портів.

Таким чином, Україна закликає союзників посилити зусилля задля збереження функціонування "зернової ініціативи", яка відіграє ключову роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Що цьому передувало

13 серпня Міноборони РФ заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно, яке йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.

В РФ заявляють, що нібито один з її військових кораблів зробив "попереджувальні постріли" по вантажному судну в Чорному морі після того, як воно не відреагувало на вимогу зупинитися.

Водночас InformNapalm повідомило, що моряки "Сукра Окан" не підкорилися вимогам росіян застопорити хід, а просто тимчасово змінили курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.

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