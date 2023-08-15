В Госдепе осудили провокацию РФ в отношении турецкого судна: "Неприемлемая эскалация"

"Это, на наш взгляд, неприемлемая эскалация, еще раз демонстрирующая ответственность Москвы за то, что зерно не попадает туда, куда оно должно быть доставлено", - отметил чиновник на пресс-брифинге.

Заместитель представителя внешнеполитического ведомства США напомнил, что, по данным Министерства иностранных дел Украины, с момента прекращения участия РФ в Черноморской зерновой инициативе страна-агрессор атаковала 26 объектов украинской портовой инфраструктуры и уничтожила более 220 тысяч тонн зерна.

Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон продолжает "внимательно следить за этой ситуацией".

"И мы, конечно же, обеспокоены тем, что российские военные могут расширить свои цели по отношению к украинским зерновым объектам, включив в них нападения на гражданские суда в Черном море", - сказал он.

Пател подчеркнул, что РФ должна "немедленно снова присоединиться к Черноморской зерновой инициативе."

Провокация РФ в Черном море и инцидент с судном "Сукра Окан"

В Минобороны РФ 13 августа заявили о том, что остановили в Черном море иностранное судно, которое шло в порт Измаила в Одесской области.

В то же время, InformNapalm сообщило, что моряки "Сукра Окан"не подчинились требованиям россиян застопорить ход, а просто временно изменили курс в направлении берега, территориальных вод Турции.

МИД Украины решительно осудило провокационные действия РФ в отношении турецкого сухогруза "Сукру Окан", и отметило, что ВМС РФ грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права.