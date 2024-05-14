У Держдепі припускають, що Ізраїль не зможе тотально перемогти ХАМАС

"У деяких аспектах ми боремося за те, якою є теорія перемоги. Іноді, коли ми уважно слухаємо ізраїльських лідерів, вони говорять здебільшого про ідею повної перемоги на полі бою, тотальної перемоги. Я не думаю, що ми віримо в те, що це можливо", - сказав він на молодіжному саміті НАТО у Маямі.

Порівнюючи ситуацію в Секторі Газа з повстанським рухом, з яким США зіткнулися в Афганістані та Іраку після вторгнення туди після терактів 11 вересня 2001 року, Кемпбелл вважає, що необхідне політичне рішення.

"Я думаю, ми вважаємо, що має бути більше політичного рішення... Відмінність від минулого в тому, що багато країн хочуть рухатися до політичного рішення, в якому права палестинців будуть більше поважатися. Я не думаю, що це коли-небудь було більш складно, ніж зараз", - сказав він.

Видання зазначає, що хоча офіційні особи США закликали Ізраїль допомогти розробити чіткий план управління післявоєнним Сектором Газою, коментарі Кемпбелла є найбільш чіткими на сьогоднішній день з боку високопоставленого американського чиновника, який фактично визнає, що нинішня воєнна стратегія Ізраїлю не принесе очікуваного результату.