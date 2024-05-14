В Госдепе предполагают, что Израиль не сможет тотально победить ХАМАС

"В некоторых аспектах мы боремся за то, какой является теория победы. Иногда, когда мы внимательно слушаем израильских лидеров, они говорят по большей части об идее полной победы на поле боя, тотальной победы. Я не думаю, что мы верим в то, что это возможно", - сказал он на молодежном саммите НАТО в Майами.

Сравнивая ситуацию в Секторе Газа с повстанческим движением, с которым США столкнулись в Афганистане и Ираке после вторжения туда после терактов 11 сентября 2001 года, Кэмпбелл считает, что необходимо политическое решение.

"Я думаю, мы считаем, что должно быть больше политического решения... Отличие от прошлого в том, что многие страны хотят двигаться к политическому решению, в котором права палестинцев будут больше уважаться. Я не думаю, что это когда-либо было более сложно, чем сейчас", - сказал он.

Издание отмечает, что хотя официальные лица США призвали Израиль помочь разработать четкий план управления послевоенным Сектором Газа, комментарии Кэмпбелла являются наиболее четкими на сегодняшний день со стороны высокопоставленного американского чиновника, который фактически признает, что нынешняя военная стратегия Израиля не принесет ожидаемого результата.