У Держдепі відповіли, чи планують США розміщати ядерну зброю в Польщі

Сполучені Штати не ведуть перемовин із Польщею стосовно розміщення на її території ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника речника Державного департаменту США Веданта Патела.
Посадовець прокоментував заяви Варшави щодо участі в програмі Nuclear Sharing.
"Нам невідомо про офіційне порушення (Польщею - ред.) цього конкретного пункту", - зазначив Пател.
Водночас він підкреслив, що Польща є важливим союзником Сполучених Штатів у межах Північноатлантичного альянсу.
"США наразі не мають планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року", - додав представник Держдепу.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зі Сполученими Штатами триває обговорення стосовно можливого розміщення ядерної зброї на польській території.
Політик вказав, що потенційно завжди є можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії НАТО (Nuclear sharing).