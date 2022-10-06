В Госдепе ответили, планируют ли США размещать ядерное оружие в Польше

Соединенные Штаты не ведут переговоры с Польшей о размещении на ее территории ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя представителя Государственного департамента США Веданта Патела.
Чиновник прокомментировал заявления Варшавы об участии в программе Nuclear Sharing.
"Нам неизвестно об официальном нарушении (Польшей - ред.) этого конкретного пункта", - отметил Пател.
В то же время, он подчеркнул, что Польша является важным союзником Соединенных Штатов в рамках Североатлантического альянса.
"У США пока нет планов развертывать ядерное оружие на территориях стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года", - добавил представитель Госдепа.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что с Соединенными Штатами продолжается обсуждение возможного размещения ядерного оружия на польской территории.
Политик указал, что потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии НАТО (Nuclear sharing).