У Держдепі США зробили гучну заяву щодо перемоги України у війні з РФ

Американський чиновник зроби заяву щодо України під час українського ланчу в Гданську, організованого Фондом Віктора Пінчука - захід відбувся напередодні міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC-2026).

За його словами, Україна продовжує працювати над фіксацією нового етапу війни і наразі має позицію преможця.

"Наразі ми перебуваємо в такому становищі, що Україна виграє війну", - заявив Джеремі Левін.

Заступник держсекретаря США також звернув увагу на зміну ситуації порівняно з попередніми роками. Він сказав, що раніше українські військові очікували зими, коли російська армія могла сповільнити активність, однак тепер, навпаки, саме Росія розраховує на настання холодів, тоді як Україна продовжує тиск.

Левін також нагадав, що навіть у складних зимових умовах Україна змогла змінити перебіг подій та завдати ударів по об'єктах інфраструктури на території Росії.

"Зараз дуже важливий момент: Україна може продовжувати тиснути на фронт", - додав він.

Крім того, представник Держдепартаменту США згадав про можливий перегляд санкційної політики щодо російської нафти. Він запевнив, що Вашингтон і надалі координуватиме санкційні кроки з європейськими партнерами.

За словами Левіна, США залишаються відданими підтримці України та продовженню міжнародного тиску на Росію.