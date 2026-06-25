В Госдепе США сделали громкое заявление о победе Украины в войне с РФ

Американский чиновник сделал заявление по Украине во время украинского ланча в Гданьске, организованного Фондом Виктора Пинчука - мероприятие состоялось накануне международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2026).

По его словам, Украина продолжает работать над фиксацией нового этапа войны и сейчас имеет позицию победителя.

"Пока мы находимся в таком положении, что Украина выигрывает войну", - заявил Джереми Левин.

Заместитель госсекретаря США также обратил внимание на изменение ситуации по сравнению с предыдущими годами. Он сказал, что ранее украинские военные ожидали зимы, когда российская армия могла замедлить активность, однако теперь, напротив, именно РФ рассчитывает на наступление холодов, в то время как Украина продолжает давление.

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Левин также напомнил, что даже в сложных зимних условиях Украина смогла изменить ход событий и нанести удары по объектам инфраструктуры на территории России.

"Сейчас очень важный момент: Украина может продолжать давить на фронт", – добавил он.

Кроме того, представитель Госдепартамента США упомянул о возможном пересмотре санкционной политики в отношении российской нефти. Он заверил, что Вашингтон и дальше будет координировать санкционные шаги с европейскими партнерами.

По словам Левина, США остаются верными поддержке Украины и продолжению международного давления на Россию.