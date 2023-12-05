У Держдепі США відзначили прогрес ЗСУ на фронті

У Держдепі зазначили, що ситуація на полі бою важка, але українські сили продовжують досягати прогресу. Міллер повідомив, що представники США обговорювали це з міністром Закордонних справ України Дмитром Кулебою під час зустрічі у Брюселі минулого тижня.

Також в відомстві висловили стурбованість щодо додаткового фінансування для України.

"Саме тому держсекретар приєднується до президента та інших членів адміністрації, закликаючи Конгрес діяти якнайшвидше", - заявив речник Держдепу.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, 17 листопада українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває. За її словами, операція ускладнюється через погану погоду.

Також аналітики інституту з вивчення війни повідомили, що українські війська на початку грудня контратакували російські позиції в смузі дерев на південь від Степового, поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції.