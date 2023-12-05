В Госдепе США отметили прогресс ВСУ на фронте

В Госдепе отметили, что ситуация на поле боя тяжелая, но украинские силы продолжают добиваться прогресса. Миллер сообщил, что представители США обсуждали это с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во время встречи в Брюсселе на прошлой неделе.

Также в ведомстве выразили обеспокоенность по дополнительному финансированию для Украины.

"Именно поэтому госсекретарь присоединяется к президенту и другим членам администрации, призывая Конгресс действовать как можно быстрее", - заявил представитель Госдепа.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, что 17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских окупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается. По ее словам, операция усложняется из-за плохой погоды.

Также аналитики института по изучению войны сообщили, что украинские войска в начале декабря контратаковали российские позиции в полосе деревьев к югу от Степного, вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции.