ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції: карти боїв ISW

Українські війська атакували російські позиції в смузі дерев на південь від Степового, поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції. Також ЗСУ зайняли позицію на острові Білогрудний на східному (лівому) березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли жодних підтверджених успіхів 4 грудня.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ атакували на південь від Лиману Першого (12 км на північний схід від Куп’янська) та поблизу Першотравневого.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки та Петропавлівки і поблизу Серебрянського лісництва, Тернів та Білогорівки.

Міноборони РФ стверджувало, що українські сили атакували поблизу Синьківки на Куп'янському напрямку та поблизу Торського, Ямполівки, Діброви.

Бої у Донецькій області

Український Генштаб повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Генштаб ЗСУ також підтвердив, що українські війська продовжують штурмові дії на південному фланзі Бахмута.

Опубліковані 4 грудня геолокаційні кадри показують, що російські війська нібито просунулися поблизу водосховища на північ від Авдіївки. "Воєнкори" РФ стверджували, що тривають важкі бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу і в промисловій зоні.

Український Генштаб повідомив про невдалі наступальні операції росіян на схід від Новокалинового і Новобахмутівки, а також поблизу самої Авдіївки, Степового, Сіверного і Первомайського.

Українські сили нещодавно контратакували поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції. Опубліковані 4 грудня геолокаційні кадри показують, як українські війська атакують російські позиції в смузі дерев на південь від Степового приблизно 1 грудня.

Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російські війська продовжували наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької областей, але 4 грудня не мали жодних успіхів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). Російські джерела стверджували, що війська РФ продовжують атакувати ліси поблизу Старомайорського.

"Воєнкори" РФ стверджували, що ЗСУ атакували російські сили на захід від Роботиного та поблизу Новопрокопівки і Вербового. Міноборони РФ також стверджувало, що росіяни нібито відбили українську наземну атаку поблизу Нестерянки (12 км на північний захід від Роботиного).

Російський блогер заявив, що українські сили готуються посилити обстріли біля Вербового, коли погода покращиться.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південь від Роботиного та в районі Новопокровки.

4 грудня українські війська продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області і нещодавно зайняли підтверджену позицію на острові Білогрудний на південний захід від Херсона.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 листопада, 1 грудня та 3 грудня, показують, як українські війська вступають у бій із російськими військами у населеному пункті Білогрудове, що свідчить про те, що окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину острова і що українські сили нещодавно зайняли позиції поблизу населеного пункту.

Російський блогер стверджував, що українські сили просунулися на південь від Кринок. Інші "воєнкори" повідомляли, що там тривають бої.