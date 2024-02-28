У Держдепі США відреагували на заклик Придністров'я до Росії щодо "захисту"

Міллера попросили прокоментувати сьогоднішнє звернення Придністров'я до Росії із проханням про "захист від Молдови".

Спікер зазначив, що США спостерігають за діями Росії та Придністров'я, оскільки Москва грає дедалі більш агресивну та дестабілізуючу роль у Європі.

"Ми твердо підтримуємо Молдову, суверенітет та територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що сьогодні, 28 лютого, депутати Придністров'я мали на з'їзді попросити російського диктатора Володимира Путіна про входження до складу РФ.

Але цього так і не сталося. Так звана ПМР просто закликала Росію до "захисту від Молдови".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заявив, що такий результат є провалом для Росії.