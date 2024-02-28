В Госдепе США отреагировали на призыв Приднестровья к России о "защите"

Миллера попросили прокомментировать сегодняшнее обращение Приднестровья к России с просьбой о "защите от Молдовы".

Спикер отметил, что США наблюдают за действиями России и Приднестровья, поскольку Москва играет все более агрессивную и дестабилизирующую роль в Европе.

"Мы твердо поддерживаем Молдову, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что сегодня, 28 февраля, депутаты Приднестровья должны были на съезде попросить российского диктатора Владимира Путина о вхождении в состав РФ.

Но этого так и не случилось. Так называемая "ПМР" просто призвала Россию к "защите от Молдовы".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина заявил, что такой результат является провалом для России.