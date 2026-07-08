У Держдепі США відповіли, чи наблизив саміт НАТО Україну до членства в Альянсі

У Держдепі США пояснили, чи наблизив саміт НАТО Україну до членства в Альянсі та чому досвід української армії став однією з ключових тем зустрічі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Державного департаменту США Ян Бейтсон.
Під час інтерв'ю РБК-Україна офіційний російськомовний представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон прокоментував, чи визнання України контриб'ютором трансатлантичної безпеки означає її фактичне наближення до вступу до НАТО.
За його словами, тема членства України в Альянсі на саміті не порушувалася. Водночас значну частину обговорень було присвячено самій Україні.
Він також відзначив зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши, що американський лідер назвав її переломним моментом у відносинах після подій в Овальному кабінеті.
Бейтсон заявив, що адміністрація Трампа виступає за НАТО, орієнтоване на сучасні виклики, а не на модель десятиліття тому.
За його словами, сьогодні більшість країн Альянсу перебувають у Європі, де триває єдина масштабна війна – російсько-українська. Саме тому досвід України має особливе значення для союзників.
Він наголосив, що в центрі уваги НАТО знаходяться безпілотники, нові методи ведення бойових дій, бронетехніка та розвиток оборонного виробництва.
"Українці давно говорять про це і здається, що це була дуже важлива тема тут в Анкарі", - зазначив представник Держдепартаменту США.
Нагадуємо, що у Держдепартаменті США не виключають можливості візиту президента Дональда Трампа до Києва. Як повідомив в інтерв'ю РБК-Україна офіційний російськомовний представник відомства Ян Бейтсон, той факт, що американський лідер не відкинув такої можливості, говорить про те, що це питання залишається на розгляді.