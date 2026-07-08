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У Держдепі США відповіли, чи наблизив саміт НАТО Україну до членства в Альянсі

23:35 08.07.2026 Ср
2 хв
Що у США думають про перспективи України після саміту?
aimg Мілан Лєліч aimg Анастасія Никончук
Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

У Держдепі США пояснили, чи наблизив саміт НАТО Україну до членства в Альянсі та чому досвід української армії став однією з ключових тем зустрічі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив речник Державного департаменту США Ян Бейтсон.

У Держдепі відповіли на запитання щодо членства України

Під час інтерв'ю РБК-Україна офіційний російськомовний представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон прокоментував, чи визнання України контриб'ютором трансатлантичної безпеки означає її фактичне наближення до вступу до НАТО.

За його словами, тема членства України в Альянсі на саміті не порушувалася. Водночас значну частину обговорень було присвячено самій Україні.

Він також відзначив зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши, що американський лідер назвав її переломним моментом у відносинах після подій в Овальному кабінеті.

Україна формує порядок денний сучасного НАТО

Бейтсон заявив, що адміністрація Трампа виступає за НАТО, орієнтоване на сучасні виклики, а не на модель десятиліття тому.

За його словами, сьогодні більшість країн Альянсу перебувають у Європі, де триває єдина масштабна війна – російсько-українська. Саме тому досвід України має особливе значення для союзників.

Він наголосив, що в центрі уваги НАТО знаходяться безпілотники, нові методи ведення бойових дій, бронетехніка та розвиток оборонного виробництва.

"Українці давно говорять про це і здається, що це була дуже важлива тема тут в Анкарі", - зазначив представник Держдепартаменту США.

Нагадуємо, що у Держдепартаменті США не виключають можливості візиту президента Дональда Трампа до Києва. Як повідомив в інтерв'ю РБК-Україна офіційний російськомовний представник відомства Ян Бейтсон, той факт, що американський лідер не відкинув такої можливості, говорить про те, що це питання залишається на розгляді.

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